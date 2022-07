7.ª edição da 'Get.in2.MedSCL.' realiza-se a 22 de Julho

A 7.ª edição 'Get.in2.MedSCL' acontece no dia 22 de Julho, no Museu da Electricidade, das 9 horas às 17h30.

Esta é uma iniciativa dirigida aos estudantes do ensino secundário, com carácter gratuito, que pretende dar a conhecer as diferentes faculdades de Medicina do país, bem como outros cursos da área da Saúde, a perspectiva de um interno de Formação Geral e de um interno de Formação Especifica, de uma especialidade a escolher pelos participantes.

Tendo em conta o sucesso alcançado nas edições anteriores desta actividade, bem como a quantidade de jovens que procuram alternativas ao curso de Medicina, a AJEMed Madeira - Associação Juvenil de Medicina da Madeira, dá, este ano, uma resposta mais abrangente, incluindo outros cursos na área da saúde.

Assim, este evento, pretende responder a todas as questões, tendo como principais objectivos:

• Elucidar sobre as diferentes escolas de Medicina do país e de outros cursos da área da Saúde como, por exemplo, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Osteopatia, Nutrição, Medicina Dentária e Fisioterapia;

• Prestar informações sobre médias de acesso e planos de estudos;

• Esclarecer acerca de condições habitacionais, lazer e mesmo climatéricas;

• Partilhar a experiência pessoal de estudantes de Medicina e de outros cursos da área da Saúde. Consistirá numa conferência com oradores provenientes de todas as faculdades de Medicina do país bem como de outros cursos da área da Saúde, que irão, individualmente, apresentar ao público alvo toda a informação relativa à sua faculdade e curso e à sua experiência enquanto estudante universitário, após a qual haverá um momento para discussão com os alunos;

• Partilhar a experiência pessoal de um Interno de Formação Geral, com uma médica que se encontra neste momento da sua formação e de um Interno de Formação Específica, de uma especialidade a escolher pelos participantes, assim como toda a informação relativa a esta etapa da formação em ambos os casos, incluindo estágios a realizar durante este período e as médias de acesso.

Para participar nesta conferência é necessário preencher um formulário.