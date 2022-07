Selecção de futebol feminina empata com a Suíça após entrada desastrosa

A selecção nacional de futebol feminina empatou 2-2 esta tarde com a Suíça na primeira jornada do Campeonato Europeu a decorrer em Inglaterra.

As jogadoras nacionais começaram o jogo praticamente a perder, com dois golos de rajada das helvéticas, aos 2 minutos por Coumba Sow e aos 5 minutos por Rahel Riwic.

Depois de estabilizar as emoções destes baldes de água fria, as futebolistas portuguesas equilibraram a partida e conseguiram várias jogadas de perigo. Mas os golos do empate só surgiriam na segunda parte, também muito próximas em termos de minutos, aos 58 por Diana Gomes e aos 65 por Jéssica Silva.

As seleccionadas de Francisco Neto ainda dispuseram das melhores oportunidades para conseguir a reviravolta, mas a partida terminaria com o empate a duas bolas.

Fátima Pinto e Telma Encarnação, as duas madeirenses deste selecção feminina, entraram no decorrer da partida.

Com este empate, Portugal coma um ponto, apar da Suíça, tendo ainda de enfrentar para este grupo C a Holanda no dia 13 e a Suécia no dia 17, duas das favoritas à conquista do troféu.