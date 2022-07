Concerto de encerramento do ano no 'Conservatório' com entrada gratuita

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove, no próximo sábado, 16 de Julho, o 'Concerto de Encerramento do Ano Lectivo 2021/2022', um espectáculo multidisciplinar que decorrerá no Centro de Congressos da Madeira, pelas 18 horas. Coube a Jorge Garcia Mendonza, professor naquele estabelecimento de ensino, a direcção artística do evento, contando com a colaboração dos colegas Diogo Correia Pinto (Teatro) e Leandro Rodrigues (Dança). A entrada é gratuita.

Com mais de 80 elementos em palco, o concerto estará a cargo da Orquestra de Sopros do Conservatório, composta por alunos dos Cursos Livres em Artes, Ensino Artístico Especializado, Cursos Profissionais de Sopro e Percussão e Curso de Jazz. Contará, também, com a participação de alunos dos Cursos Profissionais de Dança e Teatro.

Do programa constam obras de Nikolai Rimsky-Korsakov, Serguei Prokofiev e Carl Orff, onde, de forma interactiva e única, estes jovens talentos do Conservatório terão a oportunidade de mostrar a sua aprendizagem artística ao longo do seu percurso académico.

O evento, organizado e produzido pelo Conservatório, conta com o apoio do Casino da Madeira, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e da empresa Delta Som.

As entradas são gratuitas e os bilhetes podem ser levantados no Conservatório (sede, Polo do Bom Jesus) e no local, uma hora antes do início do espetáculo.