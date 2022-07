Portugal perde invencibilidade antes das 'meias' do Europeu de andebol de sub-20

Portugal deixou hoje de ser a única equipa invicta no Campeonato da Europa de andebol de sub-20, no qual vai defrontar nas meias-finais a Suécia, após perder com a Hungria, por 30-33, na conclusão da ronda principal.

De regresso ao Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova de Gaia, onde tinha 'selado' na terça-feira a vitória no Grupo 1 e o consequente acesso à próxima fase, o conjunto de Carlos Martingo poupou algumas unidades influentes e já perdia ao intervalo por 13-17.

Gabriel Cavalcanti, Pedro Oliveira e Tiago Teixeira, todos com cinco golos, sobressaíram como 'artilheiros' da equipa das 'quinas', que não utilizou André Sousa e Martim Costa e só incluiu Francisco Costa para a cobrança de um livre de sete metros na primeira parte.

Portugal partilhou a liderança do Grupo 1 da ronda principal com a Espanha, ambos com quatro pontos, beneficiando da vantagem advinda do confronto direto na fase preliminar, ao passo que a Hungria foi última, com os mesmos dois pontos da Dinamarca, terceira.

Se nórdicos e magiares seguem para as eliminatórias de atribuição do quinto ao oitavo lugares da 13.ª edição do Europeu de sub-20, que está a decorrer em solo nacional, os lusos vão medir forças com a Suécia nas meias-finais, que decorrem na sexta-feira, em Matosinhos, onde os espanhóis defrontam a Sérvia pela outra vaga no duelo decisivo.

Diante de um adversário já sem hipótese de aceder à discussão das medalhas, Carlos Martingo apostou em elementos menos utilizados e viu os anfitriões correrem sempre atrás do marcador, que iniciou com um revelador parcial de 1-3 favorável aos magiares.

Portugal ainda logrou duas igualdades momentâneas (3-3 e 4-4) à passagem do quinto minuto, mas 'encheu-se' de ineficácia ofensiva (46% de finalizações convertidas contra 68%) e foi vacilando perante a maior fluidez da Hungria nas combinações com os pivôs.

Guiada por Tamás Papp, melhor marcador do desafio, com nove golos, a formação de László Sótonyi chegou a ter uma vantagem de cinco golos (9-14) e foi para o intervalo a vencer por quatro (13-17), acentuando esse domínio logo no regresso dos balneários.

Se Ákos Takács brilhava na baliza da Hungria, ao contar 13 defesas, nove das quais na primeira parte, o acerto ofensivo magiar valeu a maior diferença no desafio (13-20), que Carlos Martingo tentou suster com um 'time-out' solicitado ainda antes dos 35 minutos.

Apesar de uma ligeira recuperação (26-29 e 29-32), Portugal pecou pela permeabilidade nas ações sem bola e consentiu contra-ataques letais, confirmando a primeira derrota em cinco desafios no Europeu de sub-20 com uma margem negativa de três tentos (30-33).