Fogo em Palmela já fez 10 feridos e está a ser combatidas por 500 bombeiros

O incêndio que lavra na zona de Palmela (Setúbal) já fez 10 feridos, cinco dos quais bombeiros, e estava a combatido por mais de 500 operacionais pelas 21:00, segundo a Proteção Civil.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, dos cinco bombeiros feridos quatro foram transportados para o Hospital de S.Bernardo, em Setúbal.

Os bombeiros feridos combatiam as chamas na frente ativa de Aires.

Há ainda o registo de outros cinco feridos civis, um dos quais em estado grave.

O incêndio de Palmela, no distrito de Setúbal, tem atualmente uma frente ativa em Aires, que já obrigou à retirada da população da localidade, e outra na zona da Quinta do Anjo.

Durante a tarde, o Centro Social de Palmela e o campo de férias da EDP também tiveram de ser evacuados.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para este incêndio foi dado às 12:04 e, nove horas depois, estavam no terreno a combater as chamas 530 operacionais, com 143 veículos.

Pelas 16:00, o fogo obrigou também ao corte da estrada da Baixa de Palmela, que liga Palmela a Setúbal, nos dois sentidos.

Portugal continental está em situação de contingência até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

A maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.