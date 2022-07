34 quilos de lixo recolhidos na Praia da Banda d’Além

22 crianças e três jovens do ATL Férias Activas da junta de freguesia de Machico e três adultos da Câmara Municipal de Machico recolheram, hoje, 13 de Julho, através de uma iniciativa 34 quilos de lixo na Praia da Banda d’Além.

Dos 34 quilos de lixo recolhiso, grande parte destes resíduos foram recolhidos de dentro da Ribeira de Machico, mesmo ao lado da praia e nas rochas que protegem a mesma da acção do mar e da ribeira.

A iniciativa MARAM da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas está inserida na actividade de educação ambiental, promovida pela Câmara Municipal de Machico.

A actividade iniciou-se com a apresentação da decomposição de lixo no mar e com a análise do painel 'Os Suspeitos do Costume 2021'.