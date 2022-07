Acidente entre carro e moto no Funchal fere dois homens

Um acidente entre uma moto e um carro no cruzamento do Campo da Barca causou, esta manhã, pelas 7h30, dois feridos, os dois homens envolvidos, o da mota e o do carro.

De acordo com o que foi possível apurar o motociclista tem 58 anos e foi imobilizado em plano duro.

O condutor da viatura ligeira tem 65 anos e sofreu ferimentos ligeiros.

O socorro a ambos foi feito pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.