Pista do aeroporto de Lisboa reaberta após avaria de jato privado

Vários voos foram divergidos do aeroporto de Lisboa na tarde desta sexta-feira, 1 de Julho, depois de ter sido encerrada pouco depois das 17 horas por causa de um rebentamento de pneu de um avião privado no momento da aterragem na capital portuguesa.

Entre as 17h14 e as 18h53, 23 voos, de várias companhias aéreas, foram divergidos para os aeroportos vizinhos, incluindo o do Porto, o de Faro e o do Porto Santo, na Madeira.