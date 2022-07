SESARAM promove sessão Científica "Via Verde da Anafilaxia"

Decorreu hoje na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça uma sessão científica intitulada “Via Verde da Anafilaxia”, dirigida pela médica e Coordenadora da Unidade de Imunoalergologia do SESARAM, Rita Câmara.

A coordenadora sublinhou a importância da existência de uma “Via Verde da Anafilaxia” nos casos emergentes no Serviço Regional de Saúde, apresentando algumas técnicas para a prevenção e tratamento dos mesmos.

Defende a necessidade de identificar pontos gatilho, aumentar o uso dos auxiliares de diagnóstico, aumentar as notificações e fazer uma referência precoce, para que a longo prazo seja possível combater a iliteracia, a recorrência dos episódios anafiláticos e a sua letalidade.

Recorde-se que as sessões científicas são uma iniciativa da Direção Clínica do Serviço de Saúde da RAM com o objectivo de manter os profissionais de saúde constantemente actualizados e divulgar as actividades do SESARAM.