60 crianças e jovens participaram em actividades da Escola de Infantes e Cadetes de Santana e Câmara de Lobos

60 crianças e jovens, aspirantes a bombeiros, tiveram a oportunidade de participar em diversas actividades implementadas nas Escolas de Infantes e Cadetes pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Santana e de Câmara de Lobos, no dia 1 de Julho de 2022.

Entre as actividades estiveram jogos de realidade virtual que, através da colocação de óculos VR, foi possível explorar um cenário com factores de risco, realizar diversas acções e observar as consequências das mesmas, promovendo assim, uma maior cultura de segurança.

Além destas actividades de realidade virtual os jovens tiveram a oportunidade de participar no jogo 'Escadas e Mangueiras' onde foram abordados assuntos relacionados com a segurança e a prevenção de riscos, de forma lúdica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e os corpos de bombeiros implementam diversas actividades no sentido de incutir o espírito do voluntariado nestes jovens que poderão ser futuros bombeiros da Região Autónoma da Madeira.