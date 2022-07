Andebol do CS Madeira aguarda voo para o Porto

A equipa de iniciados femininos de andebol do Club Sports da Madeira, que esta manhã deveria ter seguido viagem no voo da TAP com destino à cidade do Porto, viu o voo cancelado por causa dos fortes ventos que se fazem sentir na zona do aeroporto internacional da Madeira.

A aeronave que deveria levar as jovens madeirenses estive durante a manhã cerca de duas horas a voar entre o Porto Santo e Madeira, tendo posteriormente aterrado no Porto Santo de pois seguiu de regresso ao Continente. A comitiva que vai estar no torneio internacional Paredes Cup composta por jovens andebolistas, dirigentes e estrutura técnica, aguarda que todo o grupo possa ainda hoje ao final do dia possa seguir viagem para o aeroporto Humberto Delgado.