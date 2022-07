Anacom fará levantamento da qualidade da rede móvel nas levadas da Madeira

A Anacom irá fazer um levantamento da qualidade da rede móvel nas levadas da Madeira, com o objectivo de encontrar “soluções de conectividade”.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Anacom, João Cadete Matos, é necessário haver "boas comunicações móveis nas levadas" em virtude de acidentes que possam ocorrer com turistas e também com residentes. Uma preocupação que, conforme revelou, foi manifestada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

"Temos em mãos fazer esse estudo de qualidade das redes móveis nas levadas da Madeira, que são uma atracção turística de primeira grandeza. [...] Temos que encontrar para essas levadas soluções de conectividade similares às do Parque Nacional Peneda-Gerês”, referiu.

Para já aquilo que temos como objectivo é verificar nas levadas as zonas brancas, isto é, aquelas em que não é possível conectar nem sequer o 112". João Cadete Matos

O levantamento será feito em colaboração com o Governo Regional e as câmaras municipais. Depois, junto dessas entidades regionais e das empresas de comunicação serão realizados esforços para colmatar essa lacuna.

O presidente do Conselho de Administração da Anacom, João Cadete Matos, falava no âmbito do estudo realizado pela Anacom no concelho do Funchal, que foi apresentado, hoje, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.