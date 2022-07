Estreito de Câmara de Lobos distribui sacos reutilizáveis

A Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos assinalou o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico este domingo, 3 de Julho, distribuindo junto da população local sacos reutilizáveis. A acção, no âmbito da sua candidatura a Eco Freguesia, decorreu no Mercado Municipal do Estreito.

A campanha teve como objectivo a sensibilização e consciencialização ambiental, proporcionando medidas para a superação de obstáculos a partir de melhores escolhas.

O executivo destaca que "a abordagem foi muito positiva", tendo a população mostrado "predisposição para a mudança de atitudes".