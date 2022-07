Ginastas do CD Nacional conseguem 3.º lugar no campeonato na Maia

As ginastas do CD Nacional alcançaram o 3.º lugar por equipas no Campeonato Nacional de Base em Ginástica Artística Masculina e Feminina, que decorreu este fim-de-semana na Maia. Esta subida ao pódio foi conseguida pelas cinco atletas do escalão de juniores, que entraram este domingo em competição.

Uma nota de imprensa do CD Nacional refere que participou nesta prova com 9 ginastas, acompanhados pelos treinadores Edmundo Silva e Madalena Marques. No sábado, primeiro dia de prova, o júnior João Filipe Sousa alcançou o 5.º lugar da geral, entre 20 participantes, com uma pontuação total de 75,500 pontos.

Nos seniores femininos, a ginasta Constança Caetano conquistou o 8.º lugar à geral entre 44 atletas, com uma pontuação de 48,850 pontos. Destaque ainda para os dois sextos lugares conquistados nos aparelhos de Saltos e ainda de Paralelas.

A iniciada Gabriela Andrade conseguiu um 19.º lugar entre 78 ginastas, com um total de 47,200 pontos. A ginasta alvinegra esteve em destaque no Solo, onde obteve o 4.º lugar.

Já este domingo foi a vez das cinco juniores Vera Abreu, Maria Aguiar, Camila Caetano, Branca Aguiar e Ana Madalena entrarem em competição, assim como a juvenil Valerie Nóbrega. As ginastas alvinegras viram a sua prestação coroada com um 3.º lugar.