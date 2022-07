Christian Dias e Bruna Belo vencem Aquatlo Memorial Frederico Andrade

Após a paragem forçada pela pandemia, as competições regionais de aquatlo regressaram ao município de Câmara de Lobos.

Neste regresso foi homenageado, uma vez mais, o antigo triatleta Frederico Andrade, com o evento em sua memória e com a participação de vários atletas que acompanharam a mãe do atleta na estafeta da Prova Super-Sprint.

Na Prova Sprint venceram os triatletas Christian Dias (Individual) e Bruna Belo (ADRAP). Em segundo lugar ficaram Pedro Prioste (Ludens Clube Machico) e a triatleta madeirense em representação de um clube nacional, Clube de Triatlo do Fundão, a Carolina Boulhosa. A completar o pódio tivemos os atletas do Ludens Clube Machico, Bruno Freitas e Rubina Lara.

Nas estafetas da Prova Sprint, os vencedores foram Leonor Ferro e Diogo Faria (Ferro Competições) e em segundo lugar ficaram Rodrigo Boulhosa e Lino Silva (GD Corticeiras).

O atleta de paratriatlo do Ludens Clube Machico, Rodolfo Alves, da categoria PTVI, aceitou o desafio de participar numa prova na distância Sprint, distância superior a que está habituado a realizar regionalmente, alcançando o 27.º lugar na geral masculina, sendo primeiro classificado na sua categoria.

Por clubes, os atletas masculinos do Ludens Clube Machico conquistaram o primeiro lugar e as atletas femininas da AD Galomar subiram ao primeiro lugar do pódio.

Na Prova Super-Sprint, escalão de Juvenis, venceram Óscar Góis (GD Corticeiras) e Margarida Góis (Ludens Clube Machico). Em segundo lugar, atletas do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions, André Silva e Débora Martins. A completar o pódio tivemos Rodrigo Melim, CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions.

Ainda na Prova Super-Sprint, tivemos a participação de uma equipa de estafetas, constituída pela mãe do triatleta Frederico Andrade, a Dona Rita Andrade e pelo Duarte Martins. Esta estafeta foi acompanhada por vários atletas do GD Corticeiras em homenagem ao triatleta.

A terminar o evento deste ano, tivemos a participação dos atletas do escalão de Iniciados, tendo como vencedores atletas do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions, Guilherme Nunes e Leonor Sousa. Em segundo lugar, Matias Olival (Ludens Clube Machico) e Leonor Pereira (CDES - HP Portas & Automatismos). A completar o pódio, Nayan Duarte (GD Corticeiras) e Inês Sousa (CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions).

Nos clubes jovens venceram os atletas femininos e masculinos do CF Andorinha - AQUIMADEIRA-Solutions.

As competições regionais voltam no próximo dia 16 de julho 2022, com o Duatlo do Santo da Serra, na estreia de um novo percurso, tornando-se um novo desafio para os nossos triatletas.

A ARTM e o GD Corticeiras como entidades organizadoras, agradecem o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização das provas deste sábado, em especial à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, AMDpt e SER – DRD.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.