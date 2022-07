Termómetros atingem 30,9ºC na Quinta Grande

A temperatura máxima do ar registada, neste domingo de 10 de Julho, no arquipélago da Madeira rondou os 40 graus Celsius (ºC).

De acordo com os dados da Delegação Regional da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 10.30 de hoje, os termómetros atingiram os 30,9ºC, na Estação Meteorológica da Quinta Grande (Câmara de Lobos).

No Funchal, as máximas rondaram os 28ºC esta manhã, com os termómetros a marcar 27,9ºC às 11 horas, na Estação do Monte.

Recorde-se que as previsões meteorológicas para hoje, dia em que vigora o aviso laranja para as regiões montanhosas da ilha da Madeira, apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes Norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo, mas apenas a partir do final da tarde.