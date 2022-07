Requalificação da Quinta da Torrinha custou 7,5 milhões para atrair turismo de luxo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 11 de Julho pelas 16 horas, a Quinta da Torrinha.

Trata-se de uma unidade de alojamento local, situada no Funchal, pertencente à empresa Matthias Hunziker, Lda, cujos sócios são Matthias Hunziker e Konrad Künzli, ambos de nacionalidade suíça.

A Quinta da Torrinha foi alvo de um investimento de requalificação na ordem dos 7,5 milhões de euros, com o objectivo de posicionar-se no sector do turismo de luxo, especialmente direcionado para o mercado suíço.

A unidade hoteleira foi sujeita a um restauro aprofundado, a partir de Maio 2020, do qual resultaram em três apartamentos de luxo, uma suíte de jardim e um estúdio, todos devidamente equipados. Oferece ainda amplos jardins, um jacuzzi, um banho turco, um bar, um solário (com espreguiçadeiras) e uma piscina, além da particularidade de aceitar animais de estimação.