Padre pede Via Expresso e luz eléctrica para Achadas

Foi em resposta ao pedido efectuado pelo sacerdote da paróquia da Santa do Porto Moniz, no final da homilia da missa campal, que o presidente do Governo Regional diz que “a seu tempo e no devido contexto” será estudado a extensão da via expresso entre a Ponta do Pargo até às Achadas da Cruz.

O padre alertou ainda para a dificuldade que os munícipes e automobilistas enfrentam pelo facto de luz eléctrica entre a Santa do Porto Moniz e as Achadas da Cruz ser deficitária e causar constrangimentos ao nível da segurança.

Ao lado do presidente da Câmara Municipal e do secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, o chefe do Executivo disse não ter escutado os pedidos tendo a ajuda de Humberto Vasconcelos que transmitiu o que o padre reivindicara.