Presidente dos EUA pede aos cidadãos que lhe enviem histórias sobre violência armada

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu hoje aos norte-americanos que lhe enviem histórias sobre como foram afetados por atos violentos com armas de fogo, numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter.

"Quero ouvi-vos. Enviem-me uma mensagem de texto para (302) 404-0880 partilhando como a violência armada afetou a vossa comunidade. Se estiverem de acordo, talvez eu partilhe a vossa história", disse o presidente.

Biden explicou que está a preparar o discurso para um evento que acontecerá na segunda-feira para celebrar a tramitação da lei de controlo de armas que o Congresso aprovou no final de junho.

A norma foi um acordo histórico, embora com compromissos mínimos, entre democratas e republicanos para fortalecer o controlo de armas de fogo após os últimos tiroteios em massa no país.

O acordo foi alcançado no Senado, um mês após o massacre em Uvalde (Texas), onde um jovem invadiu uma escola primária e matou 19 crianças e duas professoras com uma arma semiautomática que tinha comprado legalmente.

A lei inclui uma revisão do processo de compra de armas para menores de 21 anos e estende a todo o país as leis de "alerta de perigo" ("Red Flag"), o que permite a ativação de um procedimento legal para confiscar armas de fogo àqueles que representam perigo para terceiros ou para si mesmos.

Além disso, pretende acabar com o chamado "vazio legal do namorado", um princípio que permite a alguém acusado de violência doméstica sem ser casado continuar com a posse das armas, ao contrário do que acontece no caso de as pessoas envolvidas serem efetivamente casadas.