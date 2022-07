Paulo António Silva e Alexandre Zdimal confirmam favoritismo e vencem no arranque do Campeonato Regional Absoluto de Ténis

Paulo António Silva (26.º classificado no ranking Nacional) e Alexandre Zdimal (36.º) chegaram ao Campeonato Regional Absoluto de Ténis como grandes candidatos ao título e, este sábado, deram o primeiro passo em direcção à final do torneio que a Associação de Ténis da Madeira organiza, ao carimbarem o acesso à segunda ronda de singulares.

O primeiro cabeça-de-série entrou em campo neste campeonato regional contra João Maria Neves, ambos jogadores do Roberto Costa Ténis Clube, onde ao fim de 1 hora e 30 minutos de jogo, Paulo António Silva venceu por 6/4 e 7/6 (3).

Já Alexandre Zdimal, do Roberto Costa Ténis Clube e segundo pré-designado neste campeonato, acabou por vencer Nélio Moura, do Clube Escola O Liceu, por dois sets a zero.

Com uma vitória terminou também Nuno Bernardino (109.º do ranking nacional), ao vencer Henrique Soares, do Clube Desportivo Nacional por duplo 6-0, defendendo assim o estatuto de Vice-Campeão Regional atingido no último ano, tendo agora como principal objectivo, consagrar-se Campeão Regional.

Numa prova que regista um número recorde de inscrições dos últimos 10 anos, com 34 atletas masculinos e 4 atletas femininas, de 6 clubes diferentes, onde foi mesmo necessário uma prova de qualificação para o quadro principal.

Aproveitando o balanço positivo e a grande adesão dos madeirenses a esta modalidade, a Associação de Ténis da Madeira pretende, num futuro próximo, criar a competição inter-equipas, estando já planeado para o mês de Dezembro o início desta prova, anuncia em comunicado.