João Geraldo conquista bronze nos Jogos do Mediterâneo

O português João Geraldo conquistou hoje a medalha de bronze do torneio de singulares masculinos de ténis de mesa dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, juntando este pódio à prata por equipas.

No jogo pelo bronze, Geraldo bateu o italiano Niagol Stoyanov por claros 4-0, pelos parciais de 11-9, 11-3, 11-5 e 11-7, juntando este terceiro ao segundo lugar ao lado de João Monteiro e Diogo Chen.

É a quinta medalha portuguesa em Oran2022, a segunda no dia de hoje, depois do ouro do ciclista Rafael Reis no contrarrelógio individual, e a terceira do ténis de mesa, que também tem um bronze nas equipas femininas (Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto).

No torneio de singulares femininos, Jieni Shao disputa o ouro com a monegasca Xiaoxin Yang, tendo já garantida pelo menos a prata.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.