Eleição de Petro na Colômbia fortalece esquerda na América Latina, diz Lula

O antigo Presidente e atual candidato às eleições brasileiras Lula da Silva disse no domingo que a vitória de Gustavo Petro nas presidenciais colombianas fortalece as forças de esquerda na América Latina.

"Felicito calorosamente os companheiros Gustavo Petro e Francia Márquez [no cargo de vice-Presidente] e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo", disse Luiz Inácio Lula da Silva.

"Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina", acrescentou, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O histórico líder da esquerda brasileira apoiou Petro na campanha eleitoral como parte de um movimento para promover o regresso da esquerda ao poder na América Latina, como já aconteceu na Argentina, na Bolívia e no Chile.

A antiga Presidente brasileira Dilma Rousseff (2010-2016), também do Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil, também comemorou a "vitória histórica" da esquerda na Colômbia e destacou a sua importância para o resto do continente.

"É uma grande vitória para o bravo povo colombiano e é também um alento e uma esperança renovada para todas as nações da América Latina que lutam pela democracia e contra o neoliberalismo", disse.

Gustavo Petro foi eleito, no domingo, como o primeiro Presidente de esquerda na história da Colômbia, ao obter 50,47% dos votos na segunda volta das eleições, de acordo com os resultados oficiais.

Lula da Silva lidera as sondagens de intenção de voto para as eleições gerais no Brasil, marcadas para outubro, com uma preferência média de cerca de 44% dos eleitores, à frente do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com cerca de 32% das intenções de voto.