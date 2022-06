Rússia falha eleição para Conselho Económico e Social da ONU

A Rússia não se conseguiu eleger na sexta-feira para um assento no Conselho Económico e Social (Ecosoc), um dos principais órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU), após seis rodadas fracassadas de uma votação secreta.

Vários diplomatas atribuíram o fracasso sem precedentes de Moscovo para este importante órgão devido à invasão da Ucrânia, que fez com que venha perdendo apoio dentro da organização desde fevereiro.

Uma sétima votação será realizada na próxima semana.

Na primeira volta, dos três cargos a preencher para a Europa de Leste no Ecosoc, Eslovénia e Eslováquia conquistaram facilmente um lugar.

A Rússia, por sua vez, obteve 118 votos contra 38 da Macedónia do Norte, quantidade insuficiente para uma maioria de dois terços exigida dos 193 membros da Assembleia Geral.

Na última votação, Moscovo caiu para 99 votos, enquanto a Macedónia do Norte subiu para 81 votos. Duas abstenções foram contadas, enquanto 11 países não participaram na votação.

No entanto, as dificuldades da Rússia em eleger-se foram vistas com alguma surpresa, uma vez que a votação era secreta e os países não precisavam de se expor com uma votação pública.

O Conselho Económico e Social da ONU tem 54 membros ao serviço, em mandatos de três anos.

Há algumas semanas, a Rússia já havia fracassado nas eleições para vários cargos em agências da ONU em favor de candidaturas de última hora de outros países do Leste Europeu, quando essas funções eram tradicionalmente concedidas sem concorrência.