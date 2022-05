Capas dos jornais desta sexta-feira em revista

Bom dia. Estas são as grandes notícias do dia nos jornais nacionais, alguns dos quais semanários, além dos restantes e habituais diários que se publicam no país.

No semanário Expresso:

- "Secretas vigiam russos em Setúbal desde 2014"

- "Reportagem. Consumo de droga disparou com a pandemia"

- "Rui Moreira em entrevista: 'Esta descentralização não lembra ao diabo'"

- "Salários vão ter maior queda desde a 'troika'"

- "Ucrânia: Ex-militares portugueses aliciados com Euro2 mil euros por dia"

- "Brasileiros querem coração de D. Pedro V"

- "Football Leaks. MP e PJ acusados de reunião ilegal"

- "Web Summit não avisou Lisboa que ia para o Rio"

- "Sete mil enfermeiros apontam falhas graves nos hospitais"

- "Nato vai ter mais 1300 quilómetros de fronteira com a Rússia"

- "'Mini', os segredos da mais portuguesa das cervejas"

- "Como lidar com a direita radical"

- "Juízes não agiram mal no caso Rendeiro"

- "Situação de alerta até 31 de maio"

- "Covid matou 14,9 milhões de pessoas"

No Correio da Manhã:

- "Liquidação do banco. Advogados ganham 10 milhões Euro com falência do BES"

- "Benfica-FC Porto: Benfiquistas vendem bilhetes a dragões"

- "Quarta dose em estudo para maiores de 60 anos"

- "Pandemia. Ministra aguarda evidência para decidir vacinação

- "Rússia faz exercícios com ameaça nuclear"

- "Pescado siluro de 60 kg e 2,17 metros. Gigante dos rios devora fauna no Tejo"

- "Custo de vida. Combustíveis voltam a subir na próxima semana"

- "'Toni do Penha'. Nova lei pode libertar suspeito de homicídio"

- "Jesus ataca Pizzi e Rui Costa"

- "Sporting. Gonçalo Inácio na mira do M. United"

No Público:

- "Governo alarga para os 30 anos o limite de idade de ingresso na PSP"

- "Neemias Queta - Um ano de NBA: 'Surreal estar no meio daquela gente toda'"

- "Ensino. Professores com mais de 62 anos concorrem a lugar no quadro"

- "Banco Espírito Santo. Dois ex-gestores em tribunal para pagarem falência"

- "Guerra na Ucrânia. Russos quebram cessar-fogo e continua a luta por Mariupol"

- "Sereias. Este é um grito que se liberta: 'É hora, agora!'"

No Jornal de Notícias:

- "Maioria das câmaras vende água abaixo do preço de custo"

- "Cães perigosos. Quatro ataques por dia com Porto em destaque"

- "Clássico. Peritos do golo em duelo que pode decidir a Liga"

- "Taxas moderadoras apenas para idas à Urgência sem razão"

- "Fraude no BPP. Afastamento de juíza atrasou julgamento de Rendeiro dois anos"

- "Independência. Brasileiros querem coração de D. Pedro por empréstimo"

- "Baião. Presidente processa Autarquia por decisão que deixou passar"

- "Guerra. Americanos ajudam ucranianos a matar generais russos"

- "Cultura. Música popular recupera com romarias e festas de estudantes"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN-TSF - Ribau Esteves - 'Não apoiarei Montenegro. Ele representa o pior que o PSD tem', diz presidente da câmara de Aveiro"

- "Testemunhas anónimas de assédio ameaçadas com revelação de identidade"

- "Guerra. Kiev mata generais russos graças a informações das secretas americanas"

- "Comissões bancárias. PS pressiona Centeno para 'audição urgente' no parlamento"

- "Banco de Portugal. Inflação já contamina rendas de casa e vai alastrar"

- "Covid estável. Dois meses de alívio sem casos a disparar ou grande subida de mortos e internamentos"

- "Aborto ilegal. Arma de republicanos é trunfo na campanha democrata"

No Inevitável:

- "Entrevista à Provedora do Animal, Laurentina Pedroso - 'Ainda hoje não esqueço a decisão de eutanasiar um animal meu'"

- "Sofrimento dos animais e dos donos leva profissionais ao burnout"

- "Vaticano. Das guerras do Papa Bórgia ao pacifismo radical de Francisco"

- "novobanco. Mark Bourke substitui António Ramalho num virar de página"

- "SNS. 30 anos depois, as taxas moderadoras só não acabam nas urgências"

- "EDP. Seca e custos de eletricidade levam a rombo de 76 milhões"

- "Ucrânia. Costa anuncia pacote de ajuda humanitária de 2,1 milhões"

- "Livros encolhem. Até os best-sellers já começaram a apertar o cinto"

No Negócios:

- "Caso Parque Escolar conta com 11 arguidos"

- "Covid zero na China ameaça retoma global"

- "Salário médio sobe abaixo do pré-covid"

- "Mais de um milhão trabalham ao serão"

- "Entrevista a Daniel Blaufuks - 'Interessa-me a banalidade do dia a dia'"

- "Investimento - Grupo Visabeira reforça negócio com compra da irlandesa Obelisk"

- "Energia - Falta de água nas barragens atira EDP para prejuízos"

- "Pedro Duarte - Ataques informáticos podem alastrar-se a aliados da Ucrânia - Opinião"

- "Bruno Faria Lopes - Na Função Pública, há pouco espaço para aumentos - Opinião"

No semanário Jornal Económico:

- "Empregadores vão pagar até 50 euros por mês para despesas do teletrabalho"

- "'A sustentabilidade está a criar novas oportunidades para os bancos' [Dorota Swiek, líder da área de ESG da Autoridade Bancária Europeia]"

- "Caixa perde 18 milhões com antigos terrenos da Obriverca em Marvila"

- "Conferência. Jornal Económico e PwC promovem Fórum Banca na próxima sexta-feira, 13 de maio"

- "Entrevista: 'Portugal tem de ter a ousadia de uma política fiscal que retire menos recursos [à economia]" - Luís Montenegro, candidato a presidente do PSD"

- "Banca. Montepio sobe comissões dos levantamentos ao balcão e vai cobrar 10 euros por fotocópia"

- "Política monetária. Governador do Banco de Portugal defende subida de juros 'só quando for seguro fazê-lo'"

- "Trabalho. Especialistas apontam ganhos de produtividade com subida do salário mínimo nacional"

- "Imobiliário. Fundo sueco compra ao Novobanco o primeiro lote do polémico projeto Greenwoods"

No O Jogo:

- "Sapunaru esteve no título celebrado na Luz em 2011 e avisa contra excessos de confiança - 'Orgulho do Benfica é o maior obstáculo"

- "Clássico: Benfica-FC Porto vai colocar frente a frente os melhores marcadores do campeonato - Matadores: O Solitário vs O Solidário"

- "Benfica. Águias pagam 5 MEuro ao Boavista e cedem 50% dos passes de Vukotic e Ricardo Mangas - Musa já não foge"

- "Sporting. Espanhol perto de ser o artilheiro dos leões e da melhor época da carreira - Sarabia persegue final feliz"

- "Boavista-V. Guimarães - Europa apimenta clássico"

- "Conference League - Quinta final europeia para Mourinho"

No A Bola:

- "Porro em suaves prestações. Plano do Sporting para pagar o lateral-direito ao Manchester City"

- "Benfica. Trincão pode desbloquear Grimaldo"

- "FC Porto. Queixa na FIFA por Luis Díaz"

- "Andebol. Final Four da Liga europeia a caminho de Lisboa"

No Record:

- "Aqui não!. Rui Costa apela aos jogadores para impedirem festa portista"

- "Declarações polémicas no Brasil: Jesus quebra o silêncio"

- "Sporting. Leão vai gastar o mesmo. Em salários e contratações"

- "FC Porto. 'Pensem bem no jogo e não no título', Belluschi festejou na Luz em 2011"

- "Conference League. Mourinho na 8.ª final europeia"