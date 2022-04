Ireneu Barreto recebeu Comandante do navio ‘D. Carlos I’

Durante esta tarde, o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu em audiência, no Palácio de São Lourenço, o Comandante do Navio hidrográfico e oceanográfico “D. Carlos I”, Capitão-de-Fragata Pedro Aires de Castro, acompanhado pelo Comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Manuel Rodrigues Teixeira.

Neste encontro, o representante da República foi informado sobre as capacidades técnicos do navio, nomeadamente sobre a possibilidade de serem captadas amostras até uma profundidade de seis mil metros, bem como sobre a respectiva autonomia operacional.

Até ao dia 10 de Maio, o Navio “D. Carlos I” vai estar em missão nos mares da Região e terá ocasião de executar múltiplas ações, quer trabalhos de investigação hidrográfica no âmbito das competências da Armada portuguesa, bem como no âmbito da colaboração científica com o IPMA- Instituto Português do Mar e da Atmosfera e com o CIMA- Centro de investigação Marinha e Ambiental