Grupo Sousa apoia deslocação de alunos do Conservatório ao Porto Santo

Foi assinado hoje, no salão nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, um protocolo entre a instituição e o Grupo Sousa.

Com o objectivo de levar as orquestras Académica e de Sopros ao Porto Santo, o Grupo Sousa vai apoiar na deslocação, alojamento e alimentação, avançou o administrador e CSO do grupo empresarial, Pedro Amaral Frazão.

“Conseguirmos ter condições no Grupo Sousa para proporcionarmos a ida dos alunos e professores é muito importante”, adiantou.

Este ano apoia a Orquestra de Sopros e, em 2023, irá a Orquestra Académica, revelou Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório.

“É muito importante que os nossos alunos tenham esta oportunidade de viajar até a nossa ilha vizinha. Primeiro porque qualquer deslocação de um grupo do Conservatório é, por si só e para os alunos que o integram, uma forma de motivar pelo trabalho que fazem ao longo do ano” e também por permitir aos porto-santenses “assistir a concertos”, acrescentou o presidente do Conservatório.

Disse igualmente que esta é a única oportunidade que a "população do Porto Santo tem acesso a um concerto de uma orquestra".

Além dos concertos, o Conservatório pretende promover o projecto 'À descoberta da Música', através do Núcleo do Conservatório no Porto Santo.

Actualmente com 27 alunos no núcleo da ilha dourada, Carlos Gonçalves considera que este é um "número bastante reduzido" e que através desta acção vai ser possível motivar as crianças porto santenses a aprender mais sobre música. "É preciso mais motivação junto das famílias do Porto Santo para que os filhos aproveitem esta oportunidade”.