ATL da Junta de Freguesia de São Martinho recebe actividade 'Rali vai à Escola'

A equipa SonhoR, Ricardo Gonçalves e Daniel Capelo, a competir com as cores do Clube Desportivo de São Roque, no âmbito do projecto sócio desportivo para a presente época, estará hoje, em São Martinho, desde as 14h30, integrando as actividades de tempos livres (ATL), promovidas pela Junta de Freguesia de São Martinho.

Foi, assim, dada continuidade à actividade 'Rali vai à Escola', nos termos da sua colaboração com o Plano Regional de Educação Rodoviária e suas iniciativas na Região Autónoma da Madeira.

A equipa marcará presença com o Ford Fiesta R2T, que estará em exposição junto às instalações da Junta de Freguesia de São Martinho, até às 17h00.

Esta será também uma oportunidade para apresentar as cores que a viatura terá para a presente época.