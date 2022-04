Técnico da IHM vai realizar atendimentos sociais na Junta do Imaculado Coração de Maria

A celebração de um protocolo entre a Investimentos Habitacionais da Madeira e a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria será materializada com a disponibilização de um técnico da Direcção de Habitação e Inclusão Social para a realização de atendimentos sociais e divulgação de programas de apoio habitacional, nas instalações daquela Junta de Freguesia.

"O acordo tem como finalidade a melhoria no âmbito da resposta e a proximidade no acompanhamento à população residente nesta freguesia, no que às questões da habitação concerne", refere nota da IHM.

Estes atendimentos vão acontecer nas primeiras quartas-feiras de cada mês, no período da manhã, entre as 9h30 às 12h30, estando o seu início previsto já para o próximo dia 6 de Abril.

"Este protocolo de cooperação, para além de ir ao encontro da missão da Investimentos Habitacionais da Madeira, que é promover a inclusão social das famílias madeirenses e porto-santenses, é igualmente uma forma de descentralizar os nossos serviços, complementar o nosso trabalho social, e aproximar a população e as próprias entidades governamentais das autarquias locais, organismos fundamentais para que haja uma resposta social mais adequada e integrada", referiu o presidente do conselho de administração da IHM, João Pedro Sousa.

Por seu lado, Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, agradeceu a “abertura demonstrada”, vai permitir àquela Junta de Freguesia “prestar mais um importante serviço de proximidade aos seus cidadãos residentes, ampliando assim a intervenção do Gabinete Social recentemente criado pela Junta de Freguesia”. Ainda de acordo Pedro Araújo, “a promoção da melhoria das condições habitacionais das famílias é um desígnio comum destas duas entidades, sendo que a Junta e os seus fregueses pretendem, com esta parceria, tirar ainda mais proveito do excelente trabalho que a IHM tem vindo a desenvolver a este nível”.