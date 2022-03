CDU acusa actual e anteriores executivos do Funchal de "falsas promessas"

A CDU promoveu uma iniciativa política esta terça-feira, 29 de Março, na freguesia de São Pedro, no Funchal, onde a deputada municipal, Herlanda Amado, denunciou "as falsas promessas" do executivo funchalense.

Os graves problemas de acessibilidades que as populações do Funchal enfrentam, são problemas antigos que os executivos do PSD foram incapazes de resolver enquanto estiveram nos comandos da cidade do Funchal e que foram perpetuadas durante oito anos pelo anterior executivo de maioria do Partido Socialista. Durante a campanha eleitoral a mentira continuou e criou a ilusão em muitos dos moradores desta zona, de que se o PSD-CDS vencessem as eleições este seria um dos problemas que seria resolvido, mas a verdade é que até hoje não passou disso mesmo, uma falsa promessa. Herlando Amado

"A alternância entre o PSD-CDS e o PS não resolveram muitos dos problemas das populações do Funchal", acusa a CDU, dando o exemplo da levada de São João, freguesia de São Pedro, onde foi prometido "a construção de um arruamento, que ligue a levada ao Caminho de Santo António e à Estrada de São João (São Pedro)", acesso que permitiria aos moradores melhores condições de segurança e acessibilidade, criando uma nova centralidade, destacou Herlanda Amado.

A deputada aproveitou a ocasião para alertar a população que "só com a mobilização em torno das suas reivindicações poderão ver garantidas as pressões necessárias para que essas exigências sejam cumpridas", apelando a que as populações continuem mobilizadas e "exerçam o seu direito a reivindicar".