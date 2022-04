Chega quer redução do IVA nos bens essenciais e de primeira necessidade

A secção regional do Chega Madeira apelou, hoje, ao "bom senso do Governo Regional relativamente à redução do IVA", nomeadamente no que se refere a bens essenciais e de primeira necessidade, já no próximo semestre.

"Numa altura que os preços dos bens alimentares e não só, tiveram uma subida acentuada de preços, o CHEGA Madeira propõe ao Governo Regional a redução do IVA nos bens de primeira necessidade de modo a não asfixiar as famílias, principalmente as que passam por necessidades extremas", refere em comunicado.

Nesse documento, o partido recorda que "a Madeira foi considerada a região com o maior risco de pobreza", motivo pelo qual cabe ao executivo madeirense "promover políticas que visam ajudar aos madeirenses e porto-santenses e a redução de impostos nos bens essenciais, no próximo semestre".

No comunicado da direcção regional, o Chega assume que "as famílias madeirenses não conseguem suportar mais estas subidas acentuadas de preços e cabe a nós partidos políticos, procurarmos soluções para que os madeirenses não vivam na pobreza". "O CHEGA Madeira defende que esta seria uma primeira medida para aliviar os orçamentos apertados das famílias madeirenses, sendo nossa obrigação enquanto cidadãos, apelar ao bom senso do Governo Regional minimizando assim os custos de vida de todos os cidadãos madeirenses e porto-santenses que neste momento sobrevivem com grandes dificuldades", indica.

O partido afirma que essa medida "não terá grande impacto no Orçamento Anual da Região Autónoma da Madeira" e, por isso, questiona: " Para onde vai o dinheiro do aumento extraordinário das receitas do IVA?".