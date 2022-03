Fundação Sporting promove acção de solidariedade junto de crianças e jovens institucionalizados

Dezenas de crianças e jovens receberam equipamento desportivo, cachecóis e brinquedos numa acção de solidariedade social, promovida pela Fundação Sporting, em colaboração com o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Madeira, esta sexta-feira, 25 de Março.

A presidente da Fundação Sporting, Maria Serrano, fez questão de se deslocar à Região para, em conjunto, com o presidente do Núcleo Regional do Sporting, José Câmara, desenvolver a acção que proporcionou momentos de grande felicidade às crianças e jovens presentes. Em representação do Governo Regional, estiveram presentes a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, e a Directora Regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz.

A iniciativa decorreu ao longo da tarde de ontem e contou com a colaboração de duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), que promovem medidas de promoção e proteção de acolhimento residencial, apoiadas pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.

A acção teve início, na Ribeira Brava, no Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, precisamente, onde se inclui o Lar Intergeracional e o Centro de Acolhimento Gracinda Tito e terminou no Centro de Acolhimento Temporário Aconchego, gerido pela Associação Causa Social, em Machico.

A Fundação Sporting prevê a continuação das iniciativas na Madeira, pelo que a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania expressou o seu agradecimento à Fundação Sporting e ao seu núcleo regional, afirmando que “podem sempre contar com o apoio do Governo Regional, em iniciativas como estas, que são de louvar”.