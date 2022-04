Carlo Ancelotti testa negativo à covid-19 e junta-se ao Real Madrid

O treinador italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, testou negativo à covid-19 e junta-se hoje espanhóis para o jogo com o Chelsea, em Londres, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"Ele [Carlo Ancelotti] viajará para Londres esta manhã [quarta-feira] para participar no encontro", disse o clube em comunicado, um dia após a comitiva 'merengue' ter viajado para Inglaterra.

Carlo Ancelotti, de 62 anos, testou positivo há uma semana, em 30 de março, quase assintomático, segundo a imprensa espanhola.

O treinador falhou a deslocação no sábado do Real Madrid a casa do Celta de Vigo, para a 30.ª jornada da Liga (vitória por 2-1), tendo sido substituído no banco pelo seu filho e adjunto Davide Ancelotti.

Como Davide Ancelotti não possui as licenças necessárias para desempenhar as funções de treinador principal de uma equipa em Espanha, foi Abian Perdomo, da equipa técnica do Real Madrid, que ocupou essa posição na ficha de jogo.