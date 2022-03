Madeira com mais uma morte associada à covid-19

A Madeira registou, no dia de ontem, mais um óbito associado à covid-19. Até à data, desde o início da pandemia, a Região já somou 237 mortes com infecção por SARS-COV-2, tendo a informação sido anunciada pelo mais recente 'Boletim Internamento' do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

A mesma fonte revela que, nesta terca-feira, estavam internadas 100 pessoas com esta doença, mais uma que no dia anterior. Na Unidade de Cuidados Intensivos ligados a covid-19 encontram-se dois doentes (um faixa dos 18-65 anos e outro com mais de 65 anos).

A maioria das pessoas internadas na 'Aréa Covid-19' tem mais de 65 anos (76) e a maioria tem vacinação inicial completa (36), havendo, inclusivo, 34 doentes com a vacinação de reforço.