CDU diz que aumento do custo de vida empurra pessoas para a "miséria"

A CDU esteve numa acção de contactos com as populações, no centro do Funchal, sobre a escalada de preços e o aumento do custo de vida. De acordo com a dirigente da CDU, Herlanda Amado, isto acaba por empurrar cada vez mais trabalhadores "para a miséria".

"A CDU tem vindo a alertar para o aumento escandaloso de vários bens e serviços para a sobrevivência das pessoas. Vão sendo apresentados vários argumentos para justificar a escalada de preços. Durante um longo período de tempo responsabilizaram o surto pandémico e agora o actual conflito militar. Tudo é apresentado para tentar 'apelar' a alguma compreensão para aumentos incompreensíveis", disse.

O leite que passou de 0,49 euros para 0,56 euros/ lt; o pão que em algumas padarias passou de 0,15 euros para 0,19 euros, ou noutros chegando mesmo aos 0,20 euros. Não há produto que não tenha sofrido aumentos, e como dizem as pessoas, apenas não aumentam os salários, de forma que garanta fazer face a esta escalada de preços". Herlanda Amado

Os legumes, frutas e vegetais também sofreram aumentos gigantescos, os adubos e rações para os animais também têm quase triplicado o preço e, no final de contas, a repercussão destes aumentos recaem sempre sobre o consumidor final, todos e cada um de nós". Herlanda Amado

Segundo Herlanda Amado "é preciso assegurar a dignidade de quem precisa de garantir a alimentação da sua família e não vê soluções definitivas nas propostas apresentadas pelos Governos, quer seja na República ou na Região".