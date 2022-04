Coro de Câmara da Madeira apresenta espectáculo pascal 'Via Crucis'

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) apresenta, no próximo fim-de-semana, o espectáculo pascal 'Via Crucis'.

O programa, que retrata, musicalmente e não só, as 14 estações da via sacra, será exibido, na sexta-feira, dia 8 de Abril, pelas 21 horas, na igreja do Colégio; sábado, dia 9 de Abril, pelas 18 horas, na igreja matriz da Calheta; e, domingo, dia 10 de Abril, também pelas 18 horas, na igreja de S. Bento, na Ribeira Brava.

Sob a direcção artística da maestrina Zélia Gomes, o CCM terá como instrumentistas convidados, ao piano, Leonilde Ramos; como 1.º violino, Olena Soldatkina; como 2.º violino, Valeriy Perzhan; e, ao violoncelo, Jaime Dias.

O evento tem o apoio da igreja de S. João Evangelista (Colégio), da igreja matriz da Calheta, da igreja de S. Bento (ribeira Brava), da Casa do Povo da Calheta e do município da Ribeira Brava.