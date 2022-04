Museu dos Coches acolhe entrega de donativos do Bazar Diplomático de 2021

O Museu dos Coches, em Lisboa, acolhe pelas 18 horas desta segunda-feira, a cerimónia de entrega de donativos do Bazar Diplomático de 2021. As esposas do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Ana Paula Vieira, e do Presidente do Governo Regional da Madeira, Sofia Fernandes, vão estar em Lisboa, uma vez que entre os dias 26 e 27 de Novembro ajudaram na angariação de fundos a favor das instituições de solidariedade social, juntamente com a esposa do Representante da República para a Madeira.

De acordo com nota da ALRAM, a edição do ano passado do Bazar Diplomático contou com a participação de 30 embaixadas e de representações de Portugal Continental e das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Este foi um evento promovido pela Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, que contou com o apoio da Fundação AIP e com o Alto Patrocínio do Presidente da República, "que o ano passado visitou o stand madeirense, instalado no Centro de Congressos de Lisboa".

Vinho Madeira, licores, bordados, flores, bolo de mel e o bolo do caco foram os produtos mais vendidos, e cujas receitas vão ajudar as instituições que apoiam casos de extrema pobreza.