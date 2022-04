Madeira marca presença em cerimónia do Bazar Diplomático

A Madeira estará representada na cerimónia de entrega dos donativos do Bazar Diplomático de 2021, que acontece hoje, pelas 18 horas, em Lisboa, no antigo Museu dos Coches. Na ocasião, Sofia Fernandes, esposa do presidente do Governo Regional da Madeira, marcará presença, conforme nota enviada às redações pela Assessoria de imprensa do Gabinete de Miguel Albuquerque.

Recorde-se que a 36.ª edição do Bazar Diplomático ocorreu a 26 e 27 de Novembro do ano passado, no Centro de Congressos de Lisboa, como forma de angariação de fundos a favor de Instituições que apoiam casos de pobreza extrema.

Na ocasião, a Madeira esteve presente no evento, através das esposas dos presidentes da Assembleia Legislativa, Anny Vieira, e do Governo Regional, Sofia Fernandes, bem como da esposa do Representante da República, Carla Barreto.

O evento, lembre-se, é promovido pela Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses e conta com o apoio da Fundação AIP e com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

O presidente da República esteve na abertura do evento, tendo elogiado sobremaneira o stand da Região, onde avultavam os produtos regionais, como vinhos, gin, sidras, licores, bordados, flores, frutos, bolos de mel e o tradicional bolo do caco. O stand da Região recebeu elogios de muitos outros visitantes.

Participaram naquela acção solidária cerca de 30 embaixadas e representações de Portugal Continental e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.