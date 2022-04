Conheça o programa de actividades do Governo Regional para o Dia do Trabalhador

O Governo Regional organiza, este domingo, as comemorações do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador com a promoção de um conjunto de actividades, que "visam homenagear o trabalhador madeirense".

Para além do Dia do Trabalhador, a 1 de Maio comemora-se também o Dia da Mãe. Assim, o programa de actividades - divulgado pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania - assinala as duas datas.

Assim:

Logo pelas 10 horas, terá lugar uma homenagem às mães trabalhadoras no Cais 8, na Praça do Povo. Trata-se de uma actividade organizada pelo Centro Comunitário Regional, em que terá lugar uma aula de dança para dezenas de mães e filhos, seguida de vários jogos tradicionais, como o pião, lenço, roda, saltar à corda, jogo do galo, entre outros, "num momento que se pretende que seja de convívio e diversão, simbolizando uma homenagem todas as mães".

Pelas 12 horas, o Monumento ao Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro, recebe o tradicional acto de deposição de flores. Uma cerimónia de homenagem aos trabalhadores madeirenses, presidida pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, e que contará com a presença da Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva, representantes das Associações Patronais e Sindicais. O momento musical ficará a cargo da jovem artista madeirense Júlia Ochôa, que irá entoar o Hino da Região.

Ao longo do dia, terão lugar diversas actividades promovidas por associações desportivas, que contam com o apoio do Governo Regional, entre as quais o Grande Prémio 1º de Maio, da Associação de Atletismo da R.A.M., na Ribeira Brava, a 1.ª Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2022, na Pista das Carreiras, Camacha e o Torneio de Futebol “Professor Eleutério d’Aguiar” – Edição 2022 – Comemorativo do 97.º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio.

No total, o Governo Regional apoia estas provas desportivas, que envolvem centenas de atletas, com quase 2 mil medalhas e 100 troféus.

Como é já tradição, estará ao dispor da população a zona de lazer do Montado do Pereiro, para os habituais passeios e piqueniques.

O "ponto alto" das comemorações é o concerto comemorativo do Dia do Trabalhador, agendado para as 20 horas, no Cais 8, junto à Praça do Povo, que contará com a actuação da artista madeirense Vânia Fernandes e da Orquestra de Bandolins da Madeira.

A orquestra de bandolins mais antiga e mais jovem da Europa, que conta já com 109 anos de existência, tendo o elemento mais jovem, apenas 12 anos.

Em palco, estarão 16 elementos da orquestra de bandolins, guiados pelo Maestro André Martins e acompanhados pelo saxofonista madeirense Elvis Sousa.

O concerto tem entrada livre e, no local, existirão espaços de restauração e venda de produtos regionais.