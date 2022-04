"No que depender do Governo Regional, São Jorge terá um futuro muito rico e promissor"

O Governo Regional vai continuar à apoiar a Freguesia de São Jorge, do concelho de Santana, garantiu este sábado, 23 de Abril, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, na Sessão Solene do Dia da Freguesia de São Jorge.

Em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, o secretário com a pasta das Finanças, que a propósito é natural do município de Santana, parabenizou a freguesia de São Jorge, que comemora hoje o seu 507.º aniversário, sendo "a freguesia mais antiga da costa norte da ilha".

A Freguesia de São Jorge é uma freguesia com uma história muito rica e no que depender do Governo Regional, terá também um futuro rico e promissor. Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças.

O governante destacou uma série de investimentos públicos realizados na freguesia, nas diversas áreas desde a área social, cultural, da saúde, da educação à área da agricultura, salientando o investimento superior a 80 milhões de euros na construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge: "É, se calhar, depois do Hospital Central da Madeira, o maior investimento público que o Governo Regional tem no terreno neste momento, quer em termos de volume de investimento, quer em termos de dimensão". Rogério Gouveia disse ainda que a empreitada é prova da política "de coesão territorial do Governo Regional, independentemente dos índices demográficos que uma freguesia ou concelho apresentem".

"Parabéns à Freguesia de São Jorge, parabéns à população se São Jorge, podem contar com o Governo Regional sempre", rematou.