Candidaturas ao programa ‘eJovem’ abertas até dia 31 Maio

O Governo Regional criou em Março um novo programa de emprego, o “Empreender Jovem – eJovem”, com o objetivo de proporcionar aos jovens os conhecimentos e competências necessárias à concretização de um projecto pessoal, bem como promover o espírito empreendedor dos jovens em situação de desemprego, com idade compreendida entre os 18 e os 29 anos.

Deste modo, esta manhã, no auditório da Casa do Povo de Santa Cruz, cerca de 50 jovens marcaram presença na sessão de divulgação deste mais recente programa do Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, marcou presença nesta sessão de divulgação em Santa Cruz, e na ocasião, procedeu a um balanço das 21 sessões que decorreram ao longo desta semana, em toda a Região.

Chegámos a mais de 1 200 jovens e sentimos que este novo programa de emprego, pela sua componente formativa, que o distingue de outros programas de emprego na área do empreendedorismo, será muito importante junto destas faixas etárias, pois, nestas idades, não têm ainda muita experiência profissional e precisam de conhecer, na retaguarda, áreas fundamentais para a sua atividade profissional, nomeadamente, legislação laboral, contabilidade, marketing, comunicação, entre outros Rita Andrade

A Secretária Regional revela ainda que “o objetivo é que, com estes dois meses de formação, os jovens que se candidatam ao programa “eJovem” estejam aptos a conhecer a realidade por detrás da criação de uma empresa e como tornar o seu crescimento sustentável. São dois meses de formação muito importantes pois são conhecimentos que ficam e que vão levar consigo sempre. São jovens, têm ideias e sentimos que estes programas de emprego de empreendedorismo podem fazer a diferença”.

O apoio financeiro previsto pelo programa corresponde a 12 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, 5.318,40 €, por cada posto de trabalho criado, até um máximo de 4 postos de trabalho, com majorações para projetos criados por desempregados de longa duração ou beneficiários do Rendimento Social de Inserção – RSI (10%), desempregados de muito longa duração (20%), desempregados com deficiência ou incapacidade (30%). Existem ainda majorações, acumuláveis entre si, para projectos no âmbito da economia azul, verde ou circular (10%), projectos na área tecnológica (10%) e procjetos localizados em concelhos com população residente abaixo dos 15 mil habitantes (10%).

“Isto significa que o programa 'eJovem' pode significar um apoio de cerca de 60 mil euros, para um máximo de 4 postos de trabalho, na criação de um novo projeto, o que é um valor muito importante para os jovens empreendedores e que constitui uma grande ajuda no alavancar de um novo projeto empresarial”, refere Rita Andrade, salientando que a diferença entre este e outros.

Recorde-se que as candidaturas ao programa 'eJovem' se encontram abertas até ao dia 31 de Maio e podem realizar-se mediante preenchimento de formulário que se encontra no sítio do IEM, em: https://www.iem.madeira.gov.pt/programas/ejovem/.