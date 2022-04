Direcção Regional do Desporto associou-se ao Dia Sem Elevadores

A Direcção Regional do Desporto (DRD), no âmbito da promoção do desporto laboral, associou-se ao Dia Sem Elevadores, um evento mundial, que tem como objectivo combater o sedentarismo.

A DRD desafiou os seus trabalhadores a contabilizarem os lances de escadas percorridos no seu dia-a-dia.

Adoptou ainda alguns dos recursos lançados pela plataforma 'NO ELEVATORS DAY', que promove o combate ao sedentarismo no seio laboral, visível nos elevadores e lances de escadas da sede, até ao final de Maio.

Os lances submetidos na calculadora serão calculados automaticamente entre 1 de Abril a 31 de Maio.

Esta é também uma iniciativa que pode ser realizada por todos. Veja aqui.

Os s interessados poderão ainda participar através das redes sociais, publicando fotos ou vídeos, do uso das escadas, como uma ferramenta apelativa, divertida e útil, com os hashtags de campanha #TodosOsPassosContam, #FindYourMove #BeActive e #UtilizeAsEscadas #UseTheStairs. #DiaSemElevadores #NoElevatorsDay #DiaSemElevadoresMadeira #NoElevatorsDayMadeira