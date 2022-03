Aviso à navegação prolongado até amanhã

O mau tempo no mar, com agitação marítima forte vai continuar pelo menos até hoje ao meio dia, embora a Capitania do Porto do Funchal tenha optado por prolongar as recomendações para que os proprietários e armadores das embarcações continuem a adoptar as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

Assim, embora o último aviso do IPMA aponte para a continuação da agitação marítima com consequente aviso amarelo para a costa norte da Madeira e ilha do Porto Santo até pelo menos as 12 horas desta quarta-feira, a Capitania prolongou o seu aviso para as 6h00 de amanhã.

O aviso do IPMA, que tem vindo a ser repetido consecutivamente nos últimos dias, é válido para ondas de ondas de noroeste com 3,5 a 4 metros com período de pico de 15 a 16 segundos.

Já a Capitania do Porto do Funchal adverte que o vento será de Noroeste, fresco e aumentando para muito fresco, com a visibilidade a ser boa, por vezes moderada, enquanto que a ondulação na costa Norte será de Noroeste com 3,5 a 4 metros, mas diminuindo para 3 a 3,5 metros. Na costa Sul as ondas virão de Sudoeste com 1 a 2 metros.