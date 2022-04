CDS-Madeira sai do congresso com maior peso nos órgãos nacionais

O 29.º Congresso do CDS, que termina hoje em Guimarães, com a eleição do eurodeputado Nuno Melo para a liderança dos centristas, marca a entrada do maior número de sempre de representantes da Madeira nos órgãos nacionais do partido.

Assim, no Conselho Nacional, por eleição na lista de Nuno Melo, entram os madeirenses Gonçalo Santos, Amílcar Figueira, Ana Cristina Monteiro e Martinho Rodrigues. A estes vão juntar-se outros cinco membros, que têm lugar por inerência e vão ser eleitos posteriormente pelos órgãos regionais. Da Comissão Política Nacional passam a fazer parte Gonçalo Pimenta, o presidente da Câmara de Santana, Dinarte Fernandes, e o líder do CDS-Madeira, Rui Barreto. Este último deverá ainda ser vice-presidente da Direcção Nacional.

Recorde-se que José Manuel Rodrigues foi escolhido para presidente da Mesa do Congresso, cargo que já ocupou no passado.