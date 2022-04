Veja as fotos da chegada do Benfica à Madeira

A comitiva do Benfica já está na Madeira, tendo em vista o jogo de amanhã, diante do Marítimo, nos Barreiros. Foi num clima de festa que dezenas de jovens jogadores da Escola do Benfica na Região deram as boas-vindas aos jogadores do clube da Luz.

O jogo entre verde-rubros e encarnados, da 32.ª jornada da I Liga, é amanhã, a partir das 17 horas, com transmissão em directo na SportTV2.