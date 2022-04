Ida de Albuquerque a Miami “já teve reflexos muito positivos”

Por prever um ciclo relativamente longo de crescimento económico no imobiliário, o presidente do Governo Regional anunciou hoje que para aproveitar a conjuntura atractiva, a Madeira vai continuar a aposta no imobiliário, razão para sedear a Invest Madeira com novas instalações numa das lojas do Savoy Palace, por ser “espaço priviligiado” paara tratar dos assuntos relacionados “com este surto de atractividade da Madeira”.

Miguel Albuquerque assegurou ainda que a sua recente visita junto das tecnológicas em Miami “já teve reflexos muito positivos” relativamente à aquisição de produtos imobiliários por parte dos novos investidores das tecnológicas nos EUA.

Na cerimónia de inauguração das novas instalações da KW Madeira, que contou com as presenças dos secretários da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, e da Economia, Rui Barreto, o presidente do Governo destacou ainda que apesar de estarmos “a sair de mais um ciclo complicado, que foi o ciclo pandémico” a Madeira vive “um surto de crescimento económico de todos os sectores” em particular no turismo, construção civil e imobiliário, sectores “que estão em pleno crescimento”.