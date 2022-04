Albuquerque reuniu-se com armador alemão

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reuniu esta manhã, em Hamburgo, com Henning Oldendorff, CEO da Oldendorff, um dos mais relevantes clientes do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) e um dos armadores líderes mundiais, revela o Gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira através de uma nota de imprensa.

Na conversa, que decorreu durante mais de uma hora, Albuquerque, acompanhado pelo CEO da SDM, Roy Garibaldi, e ainda pelos representantes da Euromar, Albrecht Gundermann e Joerg Molzhan, teve oportunidade de apresentar, a Henning Oldendorff, aqueles que são os planos para o futuro do Registo, que passam pelo desenvolvimento do conceito de green registry e ainda pela total digitalização". Gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira

Por seu lado, a Oldendorff mostrou interesse em continuar a colaborar com a Região, registando mais navios no MAR, desde que o próprio país consiga acompanhar a Madeira no empenho e na capacidade de resposta". Gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira

Após esta reunião, Miguel Albuquerque almoçará com a administração da Peter Döhle, outro dos clientes mais importantes do MAR e, ao final do dia, presidirá a uma apresentação do Hanse Lounge, que contará com a participação de mais de 150 membros da comunidade marítima alemã, entre armadores, shipmanagers, investidores.