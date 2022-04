Portos da Madeira na Seatrade Global em Miami

A primeira campanha internacional de marketing digital lançada pela APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, no início deste ano, terá o seu ponto alto na Seatrade Cruise Global, que decorre de 25 a 28 de Abril (entre segunda e quinta-feira), em Miami, posicionando a marca Portos da Madeira na realidade pós-pandemia, "apostando nos valores da confiança, compromisso e segurança".

A assinatura 'Your Safe Port' presente no filme promocional e na nova brochura institucionais, bem como em alguns elementos de merchandising a distribuir nos dois stands, onde os Portos da Madeira vão estar presentes, 'Cruises in the Atlantic Islands' e 'Portos de Portugal', comunicam a prioridade da Madeira de oferecer portos seguros a todos os níveis, àqueles que visitam a região através das portas marítimas.

A campanha está presente em meios de comunicação de referência do mercado de cruzeiros, como o Cruise Industry News, o Porthole Cruise and Travel e o World of Cruising. Os suportes de comunicação nos diferentes meios de comunicação internacionais remetem o leitor para o site da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., onde podem comprovar a forma como os Portos da Madeira se reinventaram, adaptando-se às novas exigências do mercado, implementando normas de segurança e comodidade impostas por estes novos tempos, criando assim, condições para continuar a atrair as companhias de cruzeiros.

“Esta nova campanha promocional, integrada na estratégia levada a cabo pela APRAM no último trimestre de 2021, visa reconstruir a confiança dos turistas de cruzeiro, estimulando a procura e mantendo a região no topo das preferências do turismo de cruzeiro internacional”, afirma a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, que acrescenta: “Acreditamos que a recuperação do turismo de cruzeiros será mediada por uma estratégia que alie a segurança à oferta única de um destino turístico que, diariamente, se afirma pela sua diferença, pela sua qualidade e pela sua capacidade de renovação, num mercado que é, como sabemos, altamente exigente e competitivo. Até ao momento, os resultados desta campanha têm sido altamente positivos e já resultaram num agendamento de diversos encontros que vão decorrer no âmbito da Seatrade Global, em Miami”.

A nova assinatura da marca Portos da Madeira foi apresentada publicamente em Outubro de 2021, no mês em que se registou a retoma dos cruzeiros na Região. Seguiu-se a divulgação junto das companhias e dos meios de comunicação especializados e agora, é o culminar desta mensagem ao vivo e a cores, junto dos especialistas e decisores da indústria mundial de cruzeiros presentes nesta Seatrade Global 2022.