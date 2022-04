Câmara Municipal de São Vicente assinalou Dia Mundial da Dança

A Câmara Municipal de São Vicente assinalou o Dia Mundial da Dança, no Pavilhão Desportivo de São Vicente, com vários grupos de idosos dos centros de dia do concelho e crianças do Pré-Escolar.

Esta efeméride foi dinamizada através do projecto Dança Sénior da Câmara Municipal de São Vicente.

A iniciativa contou com a participação de cerca de 250 pessoas, estando a Câmara Municipal representada pela vereadora Joana Santos e pela vereadora Rosa Castanho.