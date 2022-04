Município do Funchal reuniu-se com Comité Português para a UNICEF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), representada pela vereadora Isabel Costa, reuniu-se com o Comité Português para a UNICEF sobre o novo ciclo do Programa Cidades Amigas das Crianças.

No passado dia 26 de Abril, a reunião realizou-se via zoom.

Este programa tem como principal objectivo contribuir para a realização dos direitos da criança, mediante a adopção de políticas de âmbito local que promovam o bem-estar de todos os cidadãos e em particular das crianças, e o desenvolvimento das comunidades, tanto no presente como no futuro. Neste momento, o programa encontra-se a ser reformulado pela UNICEF a nível global, reflectindo-se na sua concretização em termos nacionais.

O Funchal foi reconhecido oficialmente como Cidade Amiga das Crianças em Fevereiro de 2019 pela Unicef, na sequência da elaboração de um Plano de Acção Local (PAL), tendo vindo a desenvolver, desde então, um trabalho de proximidade com o Comité Português para a UNICEF.