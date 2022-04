Projectos 'Crianças em ParticipAção' e 'Jovens em ParticipAção' chegam ao fim

Nos dias 9 e 10 de Maio vão ser recebidas, na Sala da Assembleia Municipal, as dez escolas que participam no projectos ‘Crianças em ParticipAção’ – dirigido ao 1.º ciclo – e ‘Jovens em ParticipAção’ – destinado aos 2.º e 3.º ciclos – para as sessões de encerramento destas iniciativas que decorreram ao longo do ano lectivo.

Estes projectos tiveram uma verba total de 15.000 euros para a realização das propostas apresentadas e votadas pelos alunos, quer para as escolas (no caso do 1.º ciclo), quer para a cidade (2.º e 3.º ciclos).

O Município do Funchal, reconhecido pela UNICEF como Cidade Amiga das Crianças, inclui na sua oferta educativa projectos dirigidos aos alunos da escola do município que visam a promoção da participação democrática e da cidadania, contribuindo para a formação de cidadãos activos e participativos.